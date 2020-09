La mappa dei tifosi in Italia: l’Atalanta cresce del 20% in un anno e scavalca la Samp. La classifica completa

N on possono ancora tornare al Gewiss Stadium, causa epidemia di Covid-19, ma i tifosi e i simpatizzanti italiani dell’Atalanta continuano a crescere. È quanto emerge dall’ultima edizione del sondaggio SV Sport Fans, realizzato da StageUp e Ipsos, i cui dati sono stati resi noti nei giorni scorsi. Il sondaggio è stato realizzato attraverso interviste (negli anni passati erano 1.600 per ciascuna rilevazione, il dato di quest’anno non è stato reso noto, ma non dovrebbe discostarsi molto) ad un campione rappresentativo della popolazione italiana ma composto solo da persone dai 14 ai 64 anni. Le interviste sono effettuate con modalità mista, ossia in parte online (Computer Assisted Web Interviewing) e in parte al telefono (CATI), così da ottenere la massima affidabilità dei risultati.