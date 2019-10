La partita mostruosa di Gollini. I dati confermano: ha «tolto» un gol al Napoli

U n pareggio d’oro ottenuto sul campo del Napoli, anche se in campo non si è certo vista la miglior Atalanta della stagione. Ma una grande squadra, se vuole stare in alto, deve saper portare a casa punti anche soffrendo, anche quando non è al meglio della forma, fisica e mentale. Non è facile mantenere un certo tipo di livello costante, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni. Ma nulla di tutto questo sarebbe possibile senza un portiere capace di rispondere colpo su colpo ai tentativi avversari.