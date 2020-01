La Primavera, lo scudetto e il rischio «scippo». Ecco come funziona in Europa

L a Primavera corre a più non posso nel suo campionato e dopo 14 giornate ha ben 9 punti di vantaggio sulla seconda, il Cagliari. Ma tutto questo non basta per essere i migliori: il regolamento di questo campionato prevede che ci si debba giocare tutto in una fase finale a cui accedono le prime sei della classifica. Una formula che rischia ovviamente di riservare brutte sorprese alla nostra formazione che potrebbe stravincere il campionato ma ritrovarsi poi con un pugno di mosche in mano. Vediamo di fare un viaggio nel passato di questo torneo e in qualche nazione europea per vedere come era e come è fuori dai confini italici la regola dell’assegnazione dello scudetto dei giovani.