La ricerca Ipsos sul calcio. Gli atalantini? Molto generosi: ecco quanto spende ogni tifoso per la sua squadra

U no dei grandi problemi del calcio italiano dell’ultimo decennio è la sperequazione che si è venuta a creare tra i fatturati delle grandi squadre, Juventus su tutte, e quelli delle piccole: il 54 per cento dei ricavi totali è infatti realizzato dai 5 colossi, ossia i bianconeri, l’Inter, il Milan, il Napoli e la Roma. Al contrario le 5 società più povere contribuiscono al totale dei ricavi solo per il 7 per cento. Singolarmente la questione si fa ancora più drammatica: nel 2017/18 la Juventus ha fatto registrare un fatturato (410,7 milioni di euro, plusvalenze escluse) di quasi 16 volte quello della Spal, di 11 volte quello del Benevento e di 5 volte e mezzo quello del Torino che pur figura al decimo posto nella classifica dei ricavi della Serie A. In questo approfondimento presentiamo i risultati di una recente ricerca realizzata da StageUp in collaborazione con Ipsos, sull’espansione delle tifoserie itailane.