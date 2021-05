La stagione dell’Atalanta riletta nel confronto statistico. Non solo attacco: ecco i dati record della fase difensiva

U n altro campionato esaltante si è concluso. Il quinto consecutivo, viene da dire, da quando Gasperini siede sulla panchina dell’Atalanta. Per la terza volta in tre anni, i nerazzurri si qualificano alla Champions League. Un risultato che non va mai dato per scontato: in questi anni abbiamo imparato, tutti insieme, quanto sia difficile raggiungere questo traguardo. Raggiungerlo una volta, figuriamoci con questa continuità. Abbiamo analizzato questo aspetto proprio qui, su Corner: solo Juve e Inter, tra le italiane, hanno ottenuto lo stesso risultato dell’Atalanta nell’ultimo triennio. Campionato finito e quindi tempo di bilanci. Statistici, ovviamente. Abbiamo stilato le nostre classifiche, quelle indicate dai dati. Abbiamo diviso tra fase difensiva, d’impostazione e offensiva. Per ogni fase ci sono tre dati più importanti (quelli in blu, nella tabella), ognuno accompagnato da un’altra cifra (in nero), che ci aiuterà a contestualizzarlo e a capire meglio il suo reale impatto sulle squadre del campionato italiano.