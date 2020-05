La storia dei 250 rigori dell’Atalanta in A: da Bonomi a Muriel, Doni il migliore. Ma è di Marchesi l’impresa nella storia

I l 25 gennaio di quest’anno, all’86’ Luis Muriel ha messo a segno, su rigore, il sesto gol dell’Atalanta nella vittoria contro il Torino, nella gara poi terminata per 7-0 in favore dei neroazzurri. Quello di Muriel è stato il 250° rigore ottenuto dall’Atalanta nelle sue partite disputate nella massima serie. Dista ben 82 anni, due mesi e qualche giorno dal primo rigore concesso ai nerazzurri e realizzato in serie A. Era il 21 novembre 1937 e l’Atalanta nella sua prima esibizione in Serie A si impose per 2-0 sul Napoli con una doppietta di Giuseppe Bonomi detto «Picaia». L’attaccante bergamasco siglò dal dischetto la seconda di quelle reti che rappresenta il punto di partenza di questo lungo viaggio.