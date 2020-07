D opo il poker di vittorie alla ripresa del campionato, l’Atalanta trova ora il Cagliari, in trasferta. Una partita per confermarsi come la squadra più in forma del campionato, con uno sguardo alla fase finale della Champions League in programma ad agosto. Ma bisogna pensare partita per partita, come sottolinea Gasperini. Quindi alla sfida contro i rossoblù, che dopo un inizio da urlo e un crollo che ha portato all’esonero di Maran (in favore di Zenga), si trovano oggi a poter sognare un posto nella prossima Europa League. Trascinati da un Giovanni Simeone in una forma straordinaria. Questa è la sua storia.