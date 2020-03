La storia di Rodrigo, l’ultima speranza del Valencia. Figlio d’arte scartato dal Real, talento mai esploso fino in fondo

R odrigo nella partita d’andata non c’era. Lo ha fermato un problema al ginocchio, quel ginocchio di cui sentiremo ancora parlare ripercorrendo la sua storia. Questa sera, però, al Mestalla, sarà regolarmente in campo. La sua vita e a sua carriera, ci spiegano perché l’Atalanta dovrà fare particolarmente attenzione al talento di un giocatore nato a Rio de Janeiro, quindi contraddistinto dalla fantasia del calcio brasiliano, a cui affianca l’esperienza e la concretezza del calcio europeo, essendo sbarcato in Spagna a soli quindici anni.