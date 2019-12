La Top 11 diventa ancora più «tecnica». E l’Atalanta c’è con Toloi e Gomez

T orna la top 11, ma non è più top 11. Una nuova formula per far parlare ancora più le statistiche, assegnando dei premi ai migliori giocatori dell’ultima giornata di Serie A. Si parte con il miglior portiere. Poi la difesa: il migliore nei duelli, il migliore negli intercetti e il miglior regista difensivo. A centrocampo premiamo il migliore nei passaggi, il migliore dal punto di vista difensivo e il migliore nella trequarti avversaria. Infine l’attacco, dove troviamo il giocatore che ha creato di più a livello offensivo, ma anche quello più cinico e preciso. Partiamo dalla quindicesima giornata, da poco conclusa.