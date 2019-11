D ecima giornata di Serie A, torna anche la top 11 di Corner: ogni settimana analizziamo la miglior formazione del turno di campionato. Senza favoritismi, opinioni personali. Solo le statistiche. Il modulo è come sempre il 3-4-3, la prima notizia è che non c’è nessun giocatore dell’Atalanta, ma uno del Napoli. Poi tre giocatori del Sassuolo, due del Lecce e uno a testa per Genoa, Milan, Spal, Verona e Udinese. Vediamoli tutti nel dettaglio.