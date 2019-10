A nche in questa settimana di Champions League, torna la Top 11 di Corner, la miglior formazione secondo le statistiche della sesta giornata di Serie A. Nessun opinione conta nella scelta dei giocatori da schierare, nessuna preferenza. A parlare sono solo i dati. In questa giornata due calciatori di Lazio, Roma e Juventus, poi uno per Bologna, Torino, Napoli, Fiorentina e Atalanta. Solo tre hanno giocato in casa, quattro invece gli italiani.