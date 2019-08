È un’estate rovente, climaticamente e sportivamente parlando. Un’estate di attesa per tutto ciò che gravita intorno all’Atalanta, forse la più lunga di sempre visto cosa c’è all’orizzonte. Dal 26 maggio sembra passata un’eternità, da quel triplice fischio che ha sancito l’ingresso dei nerazzurri nell’élite del calcio europeo per la prima volta nella storia.

Così Corner si è trasformato in qualcosa di molto simile ad un’agenzia viaggi, pronta a consigliarvi luoghi nel mondo che portano il nome più bello, quello della ninfa Atalanta. Tra spiagge, bar e ristoranti, un’asteroide e una città antica a cui poi hanno cambiato il nome, spunta qualcosa di davvero particolare.