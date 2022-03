La voce dell’Atalanta compie 90 anni: auguri a Elio Corbani. Le rime di Corsi e l’audio da brividi: «La rete di Manfredini»

Stefano Corsi è nato a Bergamo nel 1964, l’ha fisicamente lasciata nel 1970 e da allora vive a Lodi. Insegna lettere in un liceo milanese e collabora con l’ …

O ggi è il compleanno di Elio Corbani: la bandiera dei giornalisti bergamaschi, nonché «voce» storica delle partite dell’Atalanta, compie 90 anni. A lui, anche da Corner, vogliamo rivolgere i nostri più cari auguri, unendoci a quelli dei 289 lettori che hanno «firmato» il nostro biglietto virtuale dal gruppo Facebook, e le cui firme sono su L’Eco in edicola. Qui, gli aurugi a Elio Corbani vogliamo farli a modo nostro, con una serie di «ottave» che la penna brillante di Stefano Corsi ha composto per l’occasione. Versi che raccontano chi è stato - e chi è, nel cuore di tutti - Elio Corbani. (Ro. Be.)