L’analisi dei «prestiti»: e se l’Atalanta «scopre» Mattiello? I ragazzi in Serie B, nota (ancora) dolente

E ccoci al solito approfondimento sui prestiti atalantini nelle varie squadre, niente squilli di tromba, le solite conferme e nessuna sorpresa particolare, il percorso di crescita dei nostri prosegue per alcuni in modo spedito e per altri fra alti e bassi e anche tanta panchina scaldata. Quaranta convocati con una novità in entrata e una in uscita, è tornato arruolabile Salvatore Elia (Juve Stabia) che chiamato non è però sceso in campo mentre è «scomparso» Alessio Girgi (Pergolettese) del quale non siamo riusciti a recuperare notizie, sul sito ufficiale della squadra lombarda, riguardanti la sua mancata convocazione.