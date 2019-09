L’analisi del valore delle squadre prima e dopo il calciomercato: il boom dell’Atalanta

P iù spendi, più vinci. E’ il motto che inconsciamente predicano i tifosi di tutta Italia ad ogni sessione di calciomercato. Sempre pronti a puntare il dito contro il «braccino» dei presidenti, senza rendersi conto che il segreto non è spendere tanto, ma spendere bene. Ok, anche spendere tanto aiuta, come insegna il caso Juventus, quasi sempre regina del mercato e del campionato. Eppure sono le anomalie - l’Atalanta su tutte - ad aver regalato le sorprese maggiori negli ultimi anni.

Quella dei nerazzurri è stata una crescita improvvisa e allo stesso tempo costante nel tempo fino al terzo posto che ha portato la qualificazione alla Champions League. L’ultima sessione di calciomercato, conclusa pochi giorni fa, ha segnato però un cambio di rotta decisivo nel valore della rosa di Gasperini.

Come più volte dichiarato dalla dirigenza, l’obiettivo era mantenere in squadra i giocatori più forti a cui affiancare alcuni «vice» di alto livello. È rimasto Zapata, è arrivato Muriel. È rimasto Ilicic, è arrivato Malinovs’kyj. Se n’è andato Mancini, è arrivato Kjær dopo il caso Skrtel. Quanto ha guadagnato l’Atalanta da queste operazioni? In termini sportivi lo vedremo nel corso della stagione, in termini di bilancio si può già fare una stima, paragonando il valore dell’intera rosa all’inizio e alla fine della sessione estiva di calciomercato. È il dato più oggettivo, o meglio, il meno soggettivo a disposizione per fare una valutazione.

L’Atalanta è tra le squadre che ha avuto un aumento netto e percentuale maggiore, passando da 190 milioni di euro a 252 milioni. Merito della crescita di quotazione di alcuni “big” come Zapata e dei nuovi acquisti. In questi pochi mesi il valore totale è aumentato del 30%. In testa alla classifica c’è la Juventus con 864 milioni di euro, al secondo posto il Napoli con 625 milioni e al terzo l’Inter con 535 milioni. Sarà questa la classifica finale della prossima serie A? Lo vedremo.

In questa infografica interattiva potete consultare il valore di tutte le squadre di serie A all’inizio e alla fine dell’ultima sessione di calciomercato. Abbiamo evidenziato l’Atalanta in blu.