I l campionato più bello di sempre dell’Atalanta si è concluso. Terzo posto, come un anno fa. Champions League conquistata, ma senza dover aspettare gli ultimi 90’ come un anno fa. La squadra di Gasperini è riuscita a fare ancora meglio, nonostante il doppio impegno e nonostante la stagione divisa a metà, con Bergamo colpita da una tragedia senza precedenti. E chissà che quanto vissuto nei mesi di marzo e aprile non abbia dato una spinta in più ai nerazzurri, che hanno dedicato alla città gli incredibili risultati raggiunti nelle ultime settimane. La fine della Serie A per Corner significa che è tempo di bilanci, basandosi sui dati: eccoci quindi alla seconda puntata dell’analisi statistica della rosa a disposizione di Gasperini.