L’Atalanta alla prova del sorteggio. Le fasce definitive e la simulazione: toccate ferro, è meglio se non va così...

C on la promozione di Salisburgo (Austria), Sheriff Tiraspol (Moldova) e Shakhtar Donetsk (Ucraina) che hanno avuto la meglio rispettivamente su Brondby (Danimarca), Dinamo Zagabria (Croazia) e Monaco (Francia) nelle gare dei Playoff, è completo l’elenco delle 32 squadre che disputeranno i gironi dell’edizione 2021-2022 della Champions League, che saranno sorteggiati oggi pomeriggio a Istanbul. Oltre all’Italia, che schiera Atalanta, Inter, Milan e Juventus, anche Inghilterra e Germania saranno rappresentate da 4 club mentre la Spagna ne avrà 5 perché a differenza del Chelsea, campione d’Europa in carica, il Villarreal vincitore dell’Europa League non era giunto tra le prime 4 della Liga. A queste 17 si aggiungono 3 formazioni portoghesi, 2 francesi e ucraine, una olandese, una russa, una austriaca, una turca, una moldava, una belga, una svizzera e una svedese. In totale sono 15 i campionati rappresentati, proprio come la scorsa edizione mentre sono 4 le città con un paio di squadre: Milano, Manchester, Madrid e Lisbona.