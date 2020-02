L’Atalanta «ammazzagrandi» (Roma avvisata...). Tutti i dati, e cinque video di imprese indimenticabili

A rchiviate, si spera, le difficoltà con le squadre pericolanti è il momento di occuparci del rendimento dell’Atalanta nei confronti delle grandi ed in particolare delle 4 squadre che competono ai vertici per la lotta allo scudetto e per la qualificazione Champions. Anche perché alle porte c’è la partita con la Roma. In alcune interviste Gasperini ha dichiarato, con una certa convinzione, che la distanza verso le big pur rimanendo si è ridotta rispetto al passato. Trascorso un girone d’andata ed in attesa dei prossimi scontri diretti, a cominciare da Atalanta-Roma di sabato sera, i fatti gli danno ragione. Vediamo tutti i dati.