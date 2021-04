L’Atalanta cinque volte di fila in Europa: è un traguardo raggiunto solo da altre 10 squadre. Ecco chi sono e i loro record

L’ Atalanta ha tagliato un altro grande traguardo, la quinta qualificazione europea consecutiva. Ancora non si sa se sarà Champions, Europa o Conference League, la certezza è che i nerazzurri giocheranno in campo internazionale anche la prossima stagione. Un sogno fino a poco tempo fa, diventato qualcosa di scontato grazie alla crescita del club negli ultimi anni, sotto ogni punto di vista. Ci siamo posti una domanda: quante squadre, nello stesso periodo di tempo, hanno centrato cinque qualificazioni alle coppe europee? Chi ha fatto meglio dell’Atalanta (andando più volte in Champions) e chi peggio? In Italia, ma anche in Europa: nella nostra analisi ci sono anche le squadre inglesi, spagnole, tedesche e francesi.