L’Atalanta divisa tra «quattro case», ma nel 2019 gli incassi volano a 10,5 milioni

C on lo storico successo per 5-0 sul Milan si è chiuso l’anno solare dell’Atalanta che tornerà in campo per una gara ufficiale il 6 gennaio contro il Parma. Nel 2019 i nerazzurri hanno giocato in casa 23 partite ufficiali, incassando da queste oltre 10 milioni e mezzo di euro, un valore senza precedenti nella storia della Dea. Questo però non significa che l’Atalanta ha giocato 23 volte a Bergamo nell’anno che sta per concludersi: i lavori di ristrutturazione di quello che oggi si chiama Gewiss Stadium l’hanno infatti costretta a chiedere ospitalità prima al Mapei Stadium di Reggio Emilia, poi al Tardini di Parma e infine al Meazza di Milano. Vediamo tutti i dati.