L’Atalanta e Boga: i retroscena dell’acquisto (e dell’uscita di Miranchuk). Tutti i dati confermano: sì, fa per Gasp

S i piacciono, si sono annusati, presto – con ogni probabilità – si uniranno: Atalanta e Boga, storia di un matrimonio che pare scritto. Nel post-partita con il Venezia, Luca Percassi e Gian Piero Gasperini hanno speso parole per il francese: senza esplicitare nulla, com’è nello stile, ma sottolineando, una volta in più, un apprezzamento noto da tempo. Jeremie Boga non ha ancora piantato le tende a Zingonia solo per motivi economici: il Sassuolo ha sempre sparato altissimo, arrivando a chiedere 40 milioni, una cifra tale da spaventare non solo l’Atalanta, ma tutte le numerose pretendenti (tra cui il Napoli). Già in estate, ad un certo punto, era sembrato che le richieste potessero abbassarsi fino a 25 milioni, ma alla fine il giocatore è rimasto in Emilia: in questo avvio di stagione, Boga non sta incidendo e potrebbe bastare meno per fargli cambiare maglia. L’Atalanta lo acquisterebbe a 20, il Sassuolo per ora chiede qualcosa di più: l’accordo ancora non c’è, ma sembra proprio che sia la volta buona.