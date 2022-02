L’Atalanta e gli investitori americani. Capitan Stromberg: «Siatene orgogliosi, capita solo ai club più grandi»

C erto, l’Atalanta che nasceva a Sarnico al tavolo di Achille Bortolotti non può non averla nel cuore. L’Atalanta quasi artigianale di Sonetti e Previtali, figurarsi. Ma Glenn Stromberg, storico capitano dell’Atalanta, commentatore tv e imprenditore impegnato su mille fronti, non cede troppo alla nostalgia. Vede l’Atalanta che diventa in parte americana e guarda la realtà per quella che è: quella di oggi.