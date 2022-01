L’Atalanta e gli scontri diretti: chi li vince resta in alto. I dati: quest’anno nerazzurri al comando e meglio che in passato

I n un recente articolo che potete leggere QUI ci siamo occupati del comportamento dell’Atalanta nelle partite cosiddette decisive soprattutto in Europa ed in Coppa Italia. Dall’analisi è scaturita una situazione d’equilibrio per la squadra nerazzurra (8 vinte, 9 perse e 1 pareggio) anche se le sconfitte nelle due finali di Coppa Italia rendono il bicchiere più vuoto che pieno. Per completare lo studio abbiamo voluto ora indagare su come si è comportata l’Atalanta nei confronti delle big in Serie A.