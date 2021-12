L’Atalanta e i gol a freddo/2. Tutti i dati: quanti punti costano le partenze choc contro le big (e si rischia il record negativo)

Perché Mourinho l’aveva detto chiaro e tondo, nella conferenza stampa della vigilia: “Andremo a Bergamo per vincere”. Il portoghese l’ha preparata così: difesa solida, per non concedere spazi al reparto offensivo dell’Atalanta, e ripartenze, per colpire il punto debole dei nerazzurri. Una strategia vincente, che probabilmente non avrebbe avuto la stessa efficacia se la Roma non avesse trovato il vantaggio dopo un minuto, costringendo la squadra di Gasperini a scoprirsi per cercare il pareggio.