L’Atalanta e il girone: ecco le 9 classifiche possibili dopo il 5° turno. Con una combinazione basterà un punto all’ultima

Q uinta giornata di Champions alle porte: l’Atalanta lancia la volata. I nerazzurri devono recuperare due punti al duo di vetta, composto da Manchester United e Villarreal: il calendario offre subito un assist, visto che domani le due davanti si incroceranno e che la banda Gasperini se la vedrà con il fanalino Young Boys. L’occasione buona per tornare in rotta. Abbiamo già studiato le 81 possibili combinazioni componibili dai risultati nelle prossime due giornate: stando alla pura matematica (e ignorando valori tecnici e calendario), i nerazzurri hanno il 35,19% di chance di passare il turno (9,26% da prima, 25,93% da seconda). Ma la possibilità di rinforzare le proprie quotazioni arriva subito. Qui si ragiona solo su ciò che potrà succedere alla quinta e su come verrà riconfigurata la classifica, a 90’ dalla fine. Cosa deve augurarsi l’Atalanta per domani? Ovvio che vorrà vincere in Svizzera, ma anche il risultato di Villarreal-United avrà un certo peso. E la partita dell’Estadio de la Ceramica si giocherà alle 18,45, in anticipo rispetto a quella del Wankdorf (alle 21). Incrociando i tre possibili verdetti (1, X, 2) delle tre gare in programma domani, si ottengono nove possibili classifiche alla quinta giornata. Buona notizia: solo una di queste elimina aritmeticamente i nerazzurri con un turno di anticipo. Cattiva notizia: solo una di queste permette certamente ai nerazzurri di accontentarsi di un pareggio all’ultima, contro il Villarreal.