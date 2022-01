L’Atalanta e il guaio del calendario: c’è solo il 19 gennaio per recuperare il Torino. Ricorsi, non c’è tempo: palla al giudice

Non solo: “A seguito della pubblicazione del “protocollo” odierno prevale la fiducia di poter disputare tutti gli incontri della prossima giornata del 9 gennaio, superando finalmente la confusione generata dai provvedimenti delle ASL”. In poche parole, l’Atalanta dovrebbe affrontare la Primavera dell’Udinese, che non è in quarantena. A meno che l’ASL non tolga dalla quarantena il gruppo squadra bianconero, visto anche l’incontro in programma mercoledì tra Lega Serie A, Governo e Regioni, che ha l’obiettivo di limitare - se non cancellare - gli interventi delle ASL volti a mettere in isolamento i contatti stretti dei positivi nei vari spogliatoi. Questa è la situazione nel momento in cui scriviamo.