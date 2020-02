C entoquarantadue giorni dopo averlo fatto una prima volta e centosei giorni dopo la seconda volta, l’Atalanta ha nuovamente demolito il suo record d’incasso: 2.618.951 euro l’incasso della sfida di San Siro contro il Valencia. Un valore incredibile per il club nerazzurro che fino all’anno scorso gioiva «semplicemente» per aver raggiunto il mezzo milione di euro. Vediamo tutti i dati recenti dell’Atalanta e facciamo qualche confronto.