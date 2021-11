L’Atalanta e il record Mondiale: già 8 qualificati, possibile quota 16. Nessuno in A così in alto: solo la Juve punta a 17

A llo scorso Europeo hanno partecipato nove atalantini, al prossimo Mondiale potrebbero essercene parecchi di più. In otto si sono già guadagnati la qualificazione in Qatar con la propria nazionale e altrettanti sperano, tra spareggi e gironi da completare: solo contando i giocatori stabilmente nel giro della nazionale, l’Atalanta ha addirittura sedici papabili per Qatar 2022. Chiusa la principale fase eliminatoria in Europa, si può stilare il primo quadro. Del tutto provvisorio, visto che si parla semplicemente dei giocatori andati almeno in panchina in almeno una partita di qualificazione: non è scontato che chi l’ha fatto entrerà nella lista del proprio ct tra dodici mesi. La collocazione invernale proietta poi il Mondiale all’interno della stagione 2022/23: a quel punto, la rosa dell’Atalanta sarà diversa e qualcuno dei giocatori in questione avrà magari cambiato maglia, così come ci sarà qualche new entry. Intanto, in otto hanno espletato la prima formalità: si sono qualificati al Mondiale con la propria nazionale.