L’Atalanta e il sorteggio di Champions: ecco tutte le regole. Lo abbiamo simulato: firmereste per questo esito?

P er la prima volta nella sua storia, oggi l’Atalanta affronterà un sorteggio di Champions League senza partire da una condizione di inferiorità: nel sorteggio dei quarti di finale della coppa delle grandi orecchie, in programma alle ore 12 dalla sede Uefa di Nyon (Svizzera), tutte le squadre ancora in lizza avranno lo stesso status. Invece, quando il 29 agosto scorso furono sorteggiati gli 8 gironi di Champions League il club nerazzurro fu inserito nella quarta ed ultima fascia, a causa del penultimo coefficiente Uefa delle 32 ammesse: dalla prima fascia pescò il Manchester City, dalla seconda lo Shakhtar Donetsk e dalla terza la Dinamo Zagabria. Allo stesso modo, in occasione degli accoppiamenti degli ottavi, il 16 dicembre, essendo arrivata seconda nel suo girone, l’Atalanta fu inserita nell’urna delle non teste di serie: la dea bendata le donò il Valencia, primo nel gruppo H. Ne scaturì una duplice vittoria, per 4-1 a San Siro e per 4-3 in Spagna a porte chiuse. Vediamo come funziona il sorteggio e l’esito della nostra simulazione.