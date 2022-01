L’Atalanta e la capienza a 5.000: con la media di pubblico di quest’anno non è tra le più penalizzate. Tutti i dati di serie A

Perché solo quattro giorni dopo i 30mila spettatori visti a San Siro per la Supercoppa Italiana, per la Seria A iniziano due settimane con settore ospiti chiuso e un limite di 5mila tifosi allo stadio, indipendentemente dalla capienza dell’impianto. È quanto deciso dalla Lega Serie A su suggerimento del Governo, per contrastare la nuova ondata della pandemia che stiamo vivendo. Il campionato era iniziato con il 50% del pubblico, poi si era deciso di incrementare al 75%, poi il passo indietro, di nuovo al 50%. Ora la nuova disposizione.