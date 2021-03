L’Atalanta e la corsa Champions: la media punti è in linea con la storia del 4° posto. Ma occhio ai calendari: potrebbe alzarsi

L a corsa per un posto nella prossima Champions League sta entrando nel momento decisivo, quello in cui l’Atalanta dà il meglio, quando il pallone scotta e ogni singolo punto è pesante come un macigno. Lunedì a San Siro, per la squadra di Gasperini, è arrivata una sconfitta. Risultato condizionato da episodi e dettagli, che a questo livello fanno la differenza. Soprattutto, l’Atalanta ha giocato totalmente alla pari contro l’Inter capolista, che è oggi la squadra più forte del campionato e per questo è uscita dal Meazza ancor più consapevole dei propri mezzi. Ma a che punto è l’Atalanta nella corsa al quarto posto? La classifica dice che ora i nerazzurri sono quinti, con un punto di ritardo sulla Roma. Siamo andati a vedere quanti punti sono serviti, negli ultimi dieci anni, per qualificarsi alla Champions League. Chiaramente, come si vede nella grafica, il dato varia parecchio di stagione in stagione. Basta guardare i numeri degli ultimi tre campionati: 72, poi 69, poi 78. Cifre molto diverse. Prima ancora il dato è stato molto più basso, anche perché il quarto posto valeva per l’Europa League, ma nel 2011 per la Champions ne sono bastati 66.