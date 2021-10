L’Atalanta e la doppia tegola di Pessina e Gosens: ecco cinque campetti per capire le possibili variazioni tattiche

Assenza lunga

Matteo Pessina dovrà restare lontano dal campo per parecchio tempo: nell’ipotesi più ottimistica, un mese e mezzo, ma c’è il rischio di andare abbondantemente oltre i due mesi. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami, che potrebbero fare maggiore chiarezza e scongiurare le ipotesi più negative. Se il brianzolo perdesse tutte le partite prima della prossima sosta (compreso il doppio Manchester United), tornando il 20 novembre con lo Spezia, per l’Atalanta non sarebbe affatto male, ma c’è la possibilità concreta di un rientro a dicembre inoltrato, perdendo più di una decina di incontri. Per ora l’infortunio di Pessina sembra meno grave di quello di Gosens, ma il suo ritorno non avverrà comunque molto prima: nell’ipotesi peggiore, entrambi saranno in campo insieme poco prima di Natale.