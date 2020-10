L’Atalanta e le altre big: il confronto di 9 statistiche chiave. La difesa è un allarme rosso (non solo per i gol subiti)

J uventus, Inter, Lazio, Roma, Milan, Napoli. Sei squadre. Le sei squadre della Serie A che - con tutta probabilità - anche quest’anno correranno insieme all’Atalanta per un posto nelle coppe europee. Da oggi su Corner analizzeremo, giornata dopo giornata, i numeri di queste squadre e la loro evoluzione nel corso del campionato, confrontandoli ovviamente con quelli della squadra di Gasperini. Per capire punti forti e punti deboli delle formazioni più forti del nostro campionato, ma soprattutto analizzare l’andamento. Per quanto riguarda la fase difensiva prendiamo in considerazione i tiri in porta subiti, gli xG creati dagli avversari e i palloni recuperati. Per la fase d’impostazione il possesso palla, i passaggi riusciti e i passaggi chiave, cioè i passaggi che portano al tiro di un compagno. Per la fase offensiva, invece, guarderemo ai tiri in porta, agli xG creati e ai dribbling completati con successo. Le grafiche mostrano l’evoluzione di ogni classifica, partita dopo partita, analizzando ogni dato in media per giornata. Partiamo dai tiri in porta subiti, dove a comandare c’è il Napoli: solo 2 a partita. Al secondo posto c’è il Milan con 3,5, davanti alla Juventus con 3,7. In crescita, in quarta posizione, la Roma a quota 4,8, mentre l’Inter rimane sulla sua media di 5 tiri in porta concessi agli avversari. Male la Lazio, che peggiora di giornata in giornata, mentre un’Atalanta in miglioramento paga la brutta sconfitta di sabato pomeriggio.