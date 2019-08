F inalmente è tornata, la Serie A. Di calcio d’agosto non se ne poteva proprio più. Partite che, qualsiasi sia il risultato, portano ad un unica deduzione: «Ma sì, le amichevoli non contano nulla». Infatti. Finalmente un po’ di sana competizione, che rende tutto più divertente. Ancora di più se vinci, in trasferta, dopo essere stato sotto 2-0, con una doppietta di Muriel. Insomma, ne sentivamo proprio la mancanza. Di partite, gol, commenti da bar. Ma soprattutto numeri da analizzare.