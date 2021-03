L’Atalanta e le coppe future. Le fasce: terza (quasi certa) in Champions, testa di serie in EL. E il 7° posto? Da evitare

L’ eliminazione subita dal Real Madrid negli ottavi di Champions non consente all’Atalanta di scalare ulteriormente il ranking Uefa che sarà valido per la divisione in fasce nelle 3 competizioni europee della prossima stagione 2021/22. Vediamo come funziona il meccanismo per comprendere bene quanta strada la squadra nerazzurra abbia già percorso. Ogni anno l’Uefa Association redige un ranking basandosi sui risultati delle ultime 5 stagioni, l’anno scorso ad esempio si partiva dal 2015/2016 e l’Atalanta era classificata alla posizione n. 48 con un coefficiente di 33,50. Per la prossima stagione europea verranno aggiunti i risultati della stagione in corso ed a cascata si scarterà la stagione 2015/2016. Questo meccanismo non favorisce ancora particolarmente una squadra di recente vocazione europea come quella bergamasca perché nel conteggio è ancora compresa la stagione 2016/2017 che non ci attribuisce nessun punto, ma questo handicap è ampiamente compensato dall’ottimo comportamento negli ultimi 2 anni. In questo approfondimento cercheremo di anticipare il prossimo verdetto: in che fascia sarà l’Atalanta se si qualificherà nuovamente?