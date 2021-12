L’Atalanta e le Nazionali: ecco chi ha dato più giocatori, e chi gioca di più: tutti i dati e l’incredibile primato di Maehle

Per esempio l’apporto di Demiral appartiene alla Juve per le partite in nazionale fino a luglio e all’Atalanta per le successive; Donnarumma è stato conteggiato per il Milan sino al termine della stagione 2020/21. Inoltre sono state considerate solo le 17 formazioni che hanno disputato l’intero 2021 in Serie A. In questo modo è stato possibile misurare quanto ogni club abbia contribuito e anche sacrificato per le diverse nazionali. La formazione del campionato italiano che ha donato maggiormente, in termini di minuti, alle squadre dei paesi è la Juventus.