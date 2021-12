L’Atalanta e l’Europa: tutti gli scenari. In Champions evitato il Chelsea, speranza Lille. In Europa League facile solo l’inizio

L’ Atalanta non ha giocato, ma si è guadagnata la certezza dell’Europa. E ha in mano la margherita da sfogliare per conoscere le possibili rivali agli ottavi di Champions che proverà a conquistare oggi: ieri alla lista si è aggiunto il Lille, che è anche la squadra che i nerazzurri devono augurarsi. Le altre opzioni sono Real, Liverpool, Bayern, City e Ajax, ma non il Chelsea. Primo verdetto di ieri: la stagione europea dell’Atalanta continuerà, a prescindere dal risultato di oggi contro il Villarreal. Questo perché ieri lo Young Boys ha pareggiato 1-1 in casa del Manchester United: gli svizzeri hanno esaurito le proprie partite e sono rimasti dietro ai nerazzurri in classifica (gli elvetici hanno chiuso con 5 punti, l’Atalanta prima della gara di oggi ne ha 6). Per la cronaca, i bernesi hanno tentato il colpo all’Old Trafford, pareggiando al 42’ con Rieder il gol di Greenwood al 9’ e poi tentando l’assalto contro una squadra imbottita di giovani e riserve. Lo Young Boys, così, è fuori da tutto. Ciò significa che la banda Gasperini andrà in Champions o almeno in Europa League e dipende tutto da lei: vincendo contro il Villarreal raggiungerà gli ottavi di Champions, pareggiando o perdendo scivolerà in Europa League.