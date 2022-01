L’Atalanta e quello splendido «vizio» di vincere di goleada. Quante volte, contro chi, con quanti gol: ecco tutti i dati

Non è certo una novità vedere i nerazzurri segnare la goleada: quella del Friuli è stata la numero 35 dell’era Gasperini, la quarta di questa stagione dopo quelle rifilate a Empoli (4-1), Spezia (5-2) e Venezia (4-0). Per questo siamo andati indietro negli anni per capire quante volte l’Atalanta versione Gasp ha vinto con risultati, ottenendo risultati sorprendenti. Tra tutte le competizioni, in 265 partite sono arrivate 140 vittorie, più di una ogni due. Le goleade, come detto, sono state 35, una ogni 7,6 partite. Addirittura, 1 successo ogni 4 è arrivato in questo modo, qualcosa di impressionante. Partite chiuse in modo netto, inequivocabile, spesso già ad inizio gara.