Gasperini dopo il ko con la Spal è subito alla ricerca di riprendere il passo Champions. Torna a disposizione Hateboer dopo aver scontato la squalifica, ma non c’è Castagne, infortunato. Gasperini sceglie di tornare con Gollini in porta e Djimsiti al posto di Caldara. A centrocampo Gosens, Hateboer, de Roon e Freuler, in attacco Gomez, Ilicic e Zapata.

Scelte quasi obbligate per Mazzarri per via di un numero di assenze abbastanza alto. Rincon e Ola Aina squalificati, mentre sarà assente per infortunio Baselli.