L’Atalanta e Vojvoda, Karsdorp, Piccini. Le dinamiche del mercato e l’importanza di un fattore senza prezzo: il tempo

N ella mattinata di mercoledì 9 settembre l’Atalanta ha completato l’acquisto del terzino destro, classe 92, Cristiano Piccini. I termini economici dell’operazione prevedono il prestito gratuito con il diritto (non l’obbligo)di riscatto al termine della stagione 2020/ 21, a favore dei nerazzurri, per una cifra pattuita in 3 milioni di euro. L’Atalanta chiude in questo modo la falla aperta sulla corsia di destra dalla partenza di Timothy Castagne, in direzione Leicester. Anche noi ci uniamo ai messaggi di benvenuto rivolti a Cristiano, certi che il giocatore troverà le condizioni ideali per fare bene, ma vogliamo spingere la nostra analisi un po’ oltre, cercando di ricostruire le tappe che hanno portato Piccini in nerazzurro.