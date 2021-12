L’Atalanta eliminata? Troppi gol subiti: con 13 reti al passivo solo 6 squadre agli ottavi nella storia della Champions

T redici gol subiti, la condanna dell’Atalanta. L’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions ha come principale causa la scarsa tenuta difensiva: in cinque partite su sei ci sono state almeno due reti al passivo. E con certi numeri è quasi impossibile andare avanti: lo dice la storia. L’attacco non ha certo colpe: 12 gol fatti sono un buon bottino, da decimo posto tra tutti i gironi. Tra le eliminate, solo il Lipsia ha fatto meglio (15): per fare un esempio, i nerazzurri hanno segnato sei volte tanto rispetto al Barcellona, un’altra terza, che si è fermata a due miseri gol. È la difesa che non va, tanto che solo quattro squadre hanno fatto peggio nell’edizione in corso: il Bruges (20 reti subite), il Besiktas (19) e il Malmö (14) sono però arrivati ultimi, mentre il Lipsia (14) è stato ripescato in Europa League come l’Atalanta. Vediamo tutti i dati.