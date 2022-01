L’Atalanta festeggia Scalvini in azzurro. I dati: ecco perché l’esperimento di Gasperini può avere un futuro

S abato, 19:30 circa. È il momento delle formazioni ufficiali, finalmente scopriamo chi sono i giocatori a disposizione di Gasperini e chi giocherà dal primo minuto nella sfida, complicata, contro la Lazio. La sorpresa è una, principalmente: Toloi e Maehle vanno in panchina, in campo dall’inizio c’è Giorgio Scalvini. Non proprio uno sconosciuto, visto che in campionato aveva già giocato cinque volte, ma sempre entrando dalla panchina. E non proprio uno sconosciuto nemmeno per il Ct Roberto Mancini, che l’ha convocato, insieme a Toloi, Pessina e Carnesecchi, per il prossimo stage della Nazionale.