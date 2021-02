L’Atalanta, Gasp e gli arbitri. Sugli episodi il parere di Marelli, ex arbitro: «Ecco perché il Var interviene, oppure no»

P er i tifosi dell’Atalanta, purtroppo, la partita giocata a Bergamo contro il Real Madrid resterà per sempre quella dell’arbitro tedesco Tobias Stieler, che al diciassettesimo minuto del primo tempo ha espulso Remo Freuler per aver interrotto una chiara occasione da gol. Un episodio che ha stravolto l’andamento della partita, costringendo la squadra di Gasperini a novanta minuti di arroccamento difensivo, subendo i continui attacchi degli spagnoli. Il fortino ha retto fino a pochi minuti dal novantesimo, fino al gol di Mendy. Anche il giorno dopo, la domanda nella mente di ognuno è la stessa: “Come sarebbe andata in undici contro undici?”. L’episodio, insomma, è decisivo. Più del gol. Nella mente resta l’errore, che va analizzato però non dal punto di vista emotivo, ma da quello puramente tecnico. Quando si parla di regolamento, in Italia, uno dei massimi esperti è Luca Marelli. Ha arbitrato in Serie A dal 2005 al 2008, poi opinionista. Il suo canale YouTube è un punto di riferimento, ricco di analisi tecniche degli episodi del week-end. Con Marelli partiamo dall’analisi dell’espulsione di Freuler.