L’Atalanta guarda avanti: studiamo due giovani che interessano, Ahmedhodžić e Haksabanovic. Dati e campetti

U n’Atalanta che corre in campionato, con otto vittorie nelle ultime nove partite, continuando a lottare per un posto nella prossima Champions League. Un’Atalanta che guarda anche al futuro, per non farsi trovare impreparata verso la prossima stagione. Lo ha fatto capire Percassi, lo ha fatto capire anche Gasperini, nell’intervista a L’Eco e in alcuni post partita: si sta già preparando la prossima annata, indipendentemente dalla posizione in cui l’Atalanta terminerà il campionato. Sono quindi iniziati a circolare i primi nomi, che andiamo quindi ad analizzare. Del primo si è già parlato in passato: Anel Ahmedhodžić, difensore centrale svedese naturalizzato bosniaco, classe 1999, 195 centimetri d’altezza, di proprietà del Malmö. Ancora per poco, perché lo stesso giocatore durante l’inverno ha detto di essere ormai vicinissimo all’ufficializzazione in nerazzurro. Di lui si parla benissimo. Ma c’è anche un altro nome, sempre dalla Svezia, che pare interessi all’Atalanta. Andiamo alla scoperta, come sempre dati alla mano.