L’Atalanta ha fatto il record: mai in A due 5-0 di fila. Ma 67 anni fa... anche meglio

di Matteo Spini

C inque più cinque, anzi 5-0 più 5-0. L’Atalanta ha ricominciato da dove aveva finito: riecco un pokerissimo. Il Parma trattato esattamente come il Milan: nei 180’ a cavallo di capodanno, doppia cifra e 10-0 di parziale. È la prima volta, nella storia della serie A, che una squadra centra due simili risultati di fila, in questa forma. Ma, in passato, all’Atalanta era già successo qualcosa del genere, con un 7-1 e un 5-0 nel giro di una settimana. Il precedente risale a più di mezzo secolo fa: da giugno 1952 a gennaio 2020, sono passati più di sessantasette anni, poco meno di venticinquemila giorni.