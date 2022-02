L’Atalanta, il mercato e le altre: chi è più forte ora? Juve e Inter, ma la Champions può restare un obiettivo possibile

Come vedremo, a muoversi in largo anticipo sono state principalmente Atalanta e Roma, mentre Inter e Juventus hanno spinto sull’acceleratore solo nelle battute finali di questo calciomercato. Inutile dire che c’è un trasferimento in particolare ad aver cambiato le carte in tavola, ovvero Vlahovic sulla tratta Firenze-Torino. Non solo ha obbligato la Fiorentina ad andare a caccia di un sostituto, ma anche l’Inter e le altre dirette concorrenti a voler rispondere, con successo solo in alcuni casi. Cerchiamo di capire come è cambiata la situazione sul piano sportivo in vista delle ultime quindici giornate di campionato.