L’Atalanta, il Villarreal e le altre: quanto valgono le rose? Tutte le classifiche (con sorprese), di squadra e dei singoli

P arte la Champions League e come già avvenuto nelle due precedenti edizioni diamo un’occhiata al valore delle rose delle 32 squadre al via, servendoci dei dati di Transfermarkt, il sito più autorevole al mondo in termini di quotazioni dei calciatori. Secondo questo database l’Atalanta ha il 16° organico e quindi si mette dietro altre 16 formazioni, inclusi i tedeschi del Wolfsburg, tutte le portoghesi (Benfica, Porto e Sporting Lisbona), i nuovi ricchi dell’est (Shakhtar Donetsk e Zenit San Pietroburgo) e i francesi del Lille. Con 415,35 milioni di euro l’Atalanta tiene abbondantemente dietro pure l’Ajax (343,2 milioni di euro) e anche il Villarreal (298,9 milioni di euro). Staccatissima la cenerentola del girone dei nerazzurri, lo svizzero Young Boys, terz’ultimo delle 32 con 62,08 milioni di euro: fanno peggio solo il Malmo con 25,93 milioni di euro e lo Sheriff Tiraspol con 12,13 milioni di euro, come dimostra il miglior giocatore in forza ai moldavi, il colombiano Frank Castaneda che vale appena un milione di euro. D’altro canto la corazzata Manchester United ha la terza rosa assoluta dell’intera competizione, grazie ad un valore totale di 937,25 milioni di euro: i red devils hanno 5 calciatori che valgono almeno 60 milioni di euro, 11 che sono quotati non meno di 40 milioni di euro e addirittura 18 da 20 milioni di euro a salire. Non a caso i 7 giocatori di maggior valore del girone dell’Atalanta appartengono tutti allo United: nell’ordine Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Raphael Varane, Paul Pogba, Harry Maguire e Mason Greenwood.