L’Atalanta in 3ª fascia Champions: tutte le combinazioni e le 6 squadre che mancano. In 4ª niente mine vaganti

L a sconfitta del Manchester City nella finale di Champions League contro il Chelsea ha permesso all’Atalanta di guadagnare una posizione nella classifica costruita sul ranking delle squadre che disputeranno i gironi della prossima coppa dalle grandi orecchie. Con la conquista del trofeo il Chelsea è infatti inserito di diritto in prima fascia e lo Zenit, con 50 punti di ranking Uefa, è in terza, dietro per mezzo punto al club bergamasco. Se invece si fosse imposto il City, lo Zenit – in quanto vincitore del campionato in Russia, settima nazione del ranking – sarebbe salito in prima fascia e il Chelsea scivolato in seconda. Delle 26 già ai gironi l’Atalanta ha il 18° coefficiente Uefa, ma Sporting Lisbona (45,5 punti) e Lille (14), avendo vinto il campionato portoghese e francese, sono comunque in prima fascia. Il club nerazzurro precede inoltre lo Zenit, già sicuro della terza fascia, e altri 5 club: Besiktas (49), Dinamo Kiev (47), Bruges (35,5), Milan e Wolfsburg (14,714). Rossoneri e tedeschi sono già certi della quarta fascia mentre turchi, ucraini e belgi possono finire nella terza o nella quarta fascia, a seconda delle 6 squadre che usciranno dalle qualificazioni che prendono il via il 22 giugno: in quell’occasione saranno impegnate il Prishtina (Kosovo), l’HB (Far Oer), l’Inter Club d’Escaldes (Andorra) e la Folgore (San Marino). In totale sono 54 i club che disputeranno le qualificazioni ma non tutte partiranno dallo stesso punto: 4 entrano in gioco nei Preliminari, una sorta di fase zero, 31 nel Primo Turno Qualificazione, 10 nel secondo turno qualificazione, 7 nel terzo turno qualificazione e 2 nei playoff. Vediamo tutti i dettagli.