L’Atalanta, l’Europa e i rigori che all’improvviso sorridono. Tutti i numeri, e un nuovo record per Ilicic

N ella notte di Valencia la stella più lucente è stata sicuramente la prestazione di Ilicic che con i suoi quattro gol ha dato la possibilità all’Atalanta di imporsi e di passare ai quarti di Champions League. Il poker dello sloveno è iniziato con una doppietta su rigore che consente a Josip di diventare il miglior marcatore, dagli undici metri, atalantino nelle competizioni europee comprendendo tutte le coppe continentali che l’Atalanta ha disputato. Prima di partire per questo viaggio calcistico nel vecchio continente alcune precisazioni sull’analisi condotta. Abbiamo preso in considerazione solo i rigori realizzati ma lo abbiamo fatto per tutte le manifestazioni europee a cui ha partecipato la squadra bergamasca, dalle più importanti e ancora in essere (Champions e Coppa Uefa) a quelle ormai abbandonate (Coppa delle Coppe e Mitropa Cup) sino a scandagliare le minori che anch’esse sono ormai estinte (Coppa dell’Amicizia, Coppa Rappan, Coppa delle Alpi e Torneo Anglo Italiano). Non abbiamo preso in considerazione i rigori di Copenaghen. E ora i numeri.