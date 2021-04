L’Atalanta si gode il «nuovo» Malinovskyi: in Europa nessun centrocampista incide quanto lui con gol e assist

M alinovskyi, re di primavera. L’Atalanta ha il suo asso pigliatutto di fine campionato: è Ruslan, quello che crea gol per tutti. Compreso se stesso: contro il Bologna ha segnato la sua terza rete consecutiva in A, cosa che non gli era mai accaduta in passato. Tra gol e assist, Malina non si ferma più: sono sei partite che fa la differenza. Da inizio marzo, è il centrocampista che ha contribuito a più reti nei principali cinque campionati europei. Con il double di domenica (gol più assist), è arrivato in doppia cifra nel bimestre: 10 reti propiziate, divise tra 4 gol e 6 assist, sulle 15 atalantine. Così, Malina ha staccato Payet dell’Olympique Marsiglia, che peraltro spesso gioca da punta: il francese è a 9, con 3 gol e 6 assist. Dietro, c’è l’inglese Lingard, rinato nel West Ham: tra marzo e aprile ha propiziato 8 reti, firmandone 6 con il proprio nome. Il secondo alfiere di A è De Paul dell’Udinese: 3 gol e 4 assist fanno 7. A 6, c’è un quintetto formato da Duda del Colonia, Carrasco e Llorente dell’Atletico Madrid (per entrambi 3+3), Viola del Benevento (3-3) e Zielinski del Napoli (1+5).